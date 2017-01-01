مسقط (رويترز) - توقعت خطة ميزانية الدولة لعام 2017 التي أعلنتها الحكومة العمانية يوم الأحد عجزا أقل في حين أبقت على القيود الصارمة نظرا لتضرر إيرادات الدولة من أسعار النفط المنخفضة.

وتوقعت الحكومة أن يبلغ الإنفاق الحكومي العام الجاري 11.7 مليار ريال (30.4 مليار دولار) مقابل إيرادات 8.7 مليار ريال مما يقود لعجز ثلاثة مليارات ريال.

وفي الخطة الاصلية لعام 2016 توقعت الحكومة نفقات 11.9 مليار ريال وإيرادات 8.6 مليار ريال وعجزا 3.3 مليار ريال إلا أن العجز الفعلي تجاوز التوقعات وبلغ 4.8 مليار ريال في أول عشرة أشهر من 2016 بحسب البيانات الرسمية.

(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)