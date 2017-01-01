وزير: نمو الاقتصاد الاسباني قد يتجاوز 3.2% في 2016

مدريد (رويترز) - قال وزير الاقتصاد الاسباني في حديث إذاعي يوم الأحد إن اقتصاد اسبانيا ربما يحقق نموا لعام 2016 يتجاوز المعدل الرسمي الذي تتوقعه الحكومة عند 3.2 بالمئة.

وأضاف الوزير لويس دي جويندوس أن اسبانيا تتطلع إلى الإبقاء على المستوى المستهدف لصافي إصدارات الدين في 2017 عند نحو 35 مليار يورو (37 مليار دولار).

(الدولار = 0.9512 يورو)

(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)