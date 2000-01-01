نيويورك (رويترز) - اتجه الدولار يوم الجمعة إلى تحقيق مكاسب للسنة الرابعة على التوالي أمام سلة من العملات الكبرى على الرغم من تراجعه لفترة وجيزة أمام اليورو في التعاملات الآسيوية.

واتجه مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات كبرى إلى الارتفاع 3.5 بالمئة هذا العام على الرغم من صعود اليورو لفترة وجيزة بنحو سنتين في التعاملات الخارجية إلى 1.0651 دولار وهو أعلى مستوى منذ 14 ديسمبر كانون الأول.

وارتفع المؤشر 4.3 بالمئة منذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني بفعل توقعات باستفادة العملة من خطة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الرامية إلى زيادة التحفيز المالي. كما كان لتوقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في 14 ديسمبر كانون الأول برفع أسعار الفائدة ثلاث مرات في 2017 بدلا من اثنين فقط في التوقعات السابقة دور في دعم الدولار.

وانخفض مؤشر الدولار في أحدث قراءة 0.62 بالمئة إلى 102.040 لينزل من أعلى مستوياته في 14 عاما البالغ 103.65 والذي سجله في 20 ديسمبر كانون الأول.

وارتفعت العملة الأمريكية 0.21 بالمئة أمام الين إلى 116.77 ين لكنها تتجه نحو تسجيل أول خسارة سنوية في خمسة أعوام أمام العملة اليابانية بانخفاض يبلغ نحو ثلاثة بالمئة.

وارتفع الجنيه الاسترليني 0.82 بالمئة إلى 1.2368 دولار في أحدث قراءة له. وخسرت العملة البريطانية أكثر من 16 بالمئة من قيمتها أمام نظيرتها الأمريكية في أسوأ عام لها منذ 2008 بفعل المخاوف المتعلقة بالتصويت لصالح خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي.

وارتفع اليورو 0.67 بالمئة أمام الدولار إلى 1.0561 دولار على الرغم من أنه انخفض نحو سنت واحد من أعلى مستوى سجله خلال الجلسة.

وكان من بين أكبر الخاسرين أمام الدولار هذا العام البيزو المكسيكي واليوان الصيني إذ هوى الأول 20.2 بالمئة وهبط الثاني 6.9 بالمئة.

(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية)