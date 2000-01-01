إنتاج أمريكا النفطي يقفز 232 ألف ب/ي إلى 8.81 مليون ب/ي في أكتوبر

نيويورك (رويترز) - أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الجمعة أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع بواقع 232 ألف برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول إلى 8.81 مليون برميل يوميا.

أضافت إدارة معلومات الطاقة في تقرير الإنتاج الشهري أنه جرى تعديل بيانات إنتاج سبتمبر أيلول بالخفض بنحو خمسة آلاف برميل يوميا إلى 8.58 مليون برميل يوميا.

وفي نورث داكوتا قفز إنتاج النفط في أكتوبر تشرين الأول بواقع 72 ألف برميل يوميا في حين ارتفع الإنتاج في تكساس بواقع 23 ألف برميل يوميا وزاد الإنتاج في الخليج الأمريكي بواقع 84 ألف برميل يوميا.

(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية)