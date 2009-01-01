واشنطن (رويترز) - أظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي يوم الجمعة أن حصة الدولار الأمريكي في الاحتياطيات العالمية من العملات انخفضت إلى 63.3 بالمئة في الربع الثالث من 2016 مقارنة مع 63.8 بالمئة في الأشهر الثلاثة السابقة.

وارتفعت حصة اليورو إلى 20.3 بالمئة في الفترة ذاتها من 20 بالمئة في الربع السابق.

(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)