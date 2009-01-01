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أسهم أمريكا تفتح مرتفعة في آخر جلسات تداول 2016
30
ديسمير
2016
17:22 PM
بواسطة
(رويترز) - فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الجمعة في آخر جلسات تداول العام الحالي بدعم من مكاسب قطاعي الخدمات المالية والتكنولوجيا.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 31.13 نقطة أو 0.16 بالمئة إلى 19850.91 نقطة.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.06 نقطة أو 0.18بالمئة إلى 2253.32 نقطة.
وصعد مؤشر ناسداك المجمع 9.34 نقطة أو 0.17 بالمئة ليصل إلى 5441.43 نقطة.
(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
بواسطة
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