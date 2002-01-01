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فايننشال تايمز البريطاني يتجه لإنهاء 2016 بأداء قوي وسط تباطؤ أوروبي
لندن (رويترز) - يتجه مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني يوم الجمعة إلى اختتام عام 2016 بأداء قوي بعدما قفز إلى مستوى إغلاق قياسي في الجلسة السابقة لكن مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية يتجه لإنهاء العام على تراجع طفيف.
وصعد مؤشر فايننشال تايمز 100 نحو 14 بالمئة هذا العام ليسجل أفضل أداء بين مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسية رغم صدمة التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو حزيران.
ويرجع صعود المؤشر البريطاني في الأساس إلى أداء المؤشر الفرعي لقطاع التعدين الذي قفز 100 بالمئة في 2016 بدعم من ارتفاع أسعار المعادن وتوقعات بزيادة الإنفاق على البنية التحتية في الولايات المتحدة.
غير أن مؤشر ستوكس يوروب 600 الأوروبي نزل نحو 1.6 بالمئة هذا العام في ظل حالات الضبابية السياسية بالمنطقة والمخاوف المرتبطة بقطاع البنوك الإيطالي.
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة الإيطالية نحو عشرة بالمئة ليأتي ضمن المؤشرات الأضعف أداء في أوروبا عقب هبوط مؤشر القطاع المصرفي الإيطالي 38 بالمئة هذا العام.
وسجلت مؤشرات ستوكس 600 وفايننشال تايمز 100 وداكس الألماني وكاك 40 الفرنسي انخفاضا يقارب 0.2 بالمئة في التعاملات المبكرة.
(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
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