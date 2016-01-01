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النفط يتراجع بعد زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية
نيويورك (رويترز) - تراجعت عقود النفط يوم الخميس بعد زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية تسببت في ارتداد الأسعار عن اتجاه صعودي دفعها للاقتراب من أعلى مستوياتها منذ يوليو تموز من العام الماضي.
وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الامريكية أن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة سجلت زيادة غير متوقعة للأسبوع الثاني على التوالي مع صعودها 614 ألف برميل الاسبوع الماضي في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى هبوط قدره 2.1 مليون برميل.
وقالت إدارة المعلومات إن مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الأمريكية في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت بمقدار 172 ألف برميل.
وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 29 سنتا أو ما يعادل 0.54 بالمئة لتسجل عند التسوية 53.77 دولار للبرميل.
وأغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت منخفضة 8 سنتات أو 0.14 بالمئة لتبلغ عند التسوية 56.14 دولار للبرميل.
وكانت أحجام التعاملات ضعيفة مع غياب مستثمرين كثيرين في عطلات نهاية العام.
وسجل الخامان القياسيان مكاسب كبيرة هذا الشهر دفعتهما إلى أعلى مستوياتها هذا العام بعد أن اتفقت دول منظمة أوبك ومنتجون آخرون على تخفيضات في الانتاج في محاولة لموازنة سوق النفط التي تتضرر من وفرة في الإمدادات.
(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)
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