(رويترز) - أظهر استطلاع لرويترز نشر يوم الخميس أن أسعار النفط سترتفع تدريجيا صوب 60 دولارا للبرميل بحلول نهاية 2017 وأن المزيد من الصعود تكبحه قوة الدولار وانتعاش مرجح لانتاج النفط الامريكي وعدم تقيد محتمل لأوبك بالتخفيضات الانتاجية المتفق عليها.

وتوقع 29 محللا وخبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم أن عقود خام القياس العالمي مزيج برنت ستبلغ في المتوسط 56.90 دولار للبرميل في 2017 . والتقدير الحالي منخفض بشكل طفيف عن المتوسط في الاستطلاع السابق والبالغ 57.01 دولار.

لكن متوسط أسعار برنت من المتوقع أن يتحسن من فصل لآخر بدءا من 53.67 دولار في الربع الأول إلى 56.51 دولار في الربع الثاني و58.69 دولار في الربع الثالث و59.78 دولار في الربع الرابع. وبلغ متوسط سعر عقود خام القياس العالمي منذ بداية العام الحالي حتى الآن حوالي 45 دولارا للبرميل.

وتوقع الاستطلاع ان متوسط سعر الخام الأمريكي الخفيف سيبلغ 55.18 دولار للبرميل في 2017 . وبلغ متوسط سعر النفط الامريكي 43.38 دولار منذ بداية العام الحالي.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)