تجار: مصر تشتري 235 ألف طن من القمح الروسي والأوكراني في مناقصة

هامبورج (رويترز) - قال تجار أوروبيون إن الهيئة العامة للسلع التموينية المشتري الحكومي للحبوب في مصر اشترت 235 ألف طن من القمح في مناقصة يوم الخميس.

وأضافوا أن الهيئة اشترت 180 ألف طن من القمح الروسي و55 ألف طن من أوكرانيا.

ومن المنتظر أن يتم شحن القمح في الفترة من الأول إلى العاشر من فبراير شباط 2017.

(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)