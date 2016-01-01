-
رياضة
- ثنائية آلي تقود توتنهام لسحق عشرة لاعبين من ساوثامبتون
- طلعت محرم: الفوز على بتروجت مهم قبل توقف الدوري
- تفاصيل المحاضرة الفنية للزمالك قبل القمة 113
- سيدات الصيد يخطفن فوزا مثيرا على سبورتينج في الدورة المجمعة للسلة
- 5 أيام راحة للمقاولون بعد نهاية الدور الأول للدوري
- ننشر جدول مباريات البطولة العربية لمنتخبات كرة السلة بالقاهرة
- بالصور.. رئيس نادي المقاولون يهنيء الفريق بالفوز على بتروجت
- باسم مرسي وحفني يشاركان في تدريبات الزمالك قبل القمة 113
- نشرة «رياضة فيتو».. ورسالة الصقر لمرتضى منصور الأعلى قراءة
- محمد صلاح: فخور بلقب أفضل لاعب عربي لعام 2016
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
الاسترليني يهبط لأدنى مستوى في شهرين أمام الدولار الأمريكي
نيويورك (رويترز) - قفز الدولار الأمريكي أثناء التعاملات يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى في شهرين أمام الجنيه الأسترليني بفعل مخاوف بشان المفاوضات المرتقبة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حين حصلت العملة الخضراء على دعم أيضا من توقعات لنمو اقتصادي أقوى في الولايات المتحدة.
وهبط الاسترليني 0.5 بالمئة إلى 1.2201 دولار وهو أدنى مستوى له منذ الحادي والثلاثين من أكتوبر تشرين الأول قبل أن يتعافى قليلا إلى 1.2226 دولار في نهاية التعاملات في السوق الأمريكي.
وتواجه بريطانيا شكوكا بشأن مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي. وفي أكتوبر تشرين الأول قالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي إنها ستطلق رسميا عملية الرحيل من الاتحاد بحلول نهاية مارس آذار.
ومازال الدولار يتلقى دعما من توقعات بأن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ستدعم نمو الاقتصاد من خلال حزمة حوافز في الضرائب والانفاق العام.
وهبط اليورو 0.8 بالمئة أمام العملة الأمريكية إلى 1.0372 دولار وهو أدنى مستوى في أسبوعين قبل ان يرتفع إلى 1.0414 دولار.
وارتفع الدولار حوالي 0.4 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 117.81 ين وهو أعلى مستوى له في ستة أيام قبل أن يتراجع إلى 117.21 ين.
وصعد مؤشر الدولار -الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- 0.23 بالمئة إلى 103.26 بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى في ثمانية أيام عند 103.56 لكنه يبقى دون أعلى مستوى في 14 عاما البالغ 103.65 الذي سجله في العشرين من ديسمبر كانون الأول.
(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)
التعليقات
المزيد في اقتصاد
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)