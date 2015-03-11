بكين (رويترز) - رفض بنك الشعب الصين (البنك المركزي) تقريرا لوسائل إعلام بأن العملة الصينية تخطت مستوى 7.000 يوانات مقابل الدولار اثناء التعاملات في الأسواق الآسيوية يوم الأربعاء.

وقال البنك في مدونته الإلكترونية في وقت متأخر يوم الأربعاء إن اليوان جرى تداوله في نطاق بين 6.9500 و6.9666 مقابل الدولار.

وأضاف قائلا "لكن بعض وسائل الإعلام التي تفتقر الشعور بالمسؤولية‭ ‬ذكرت أن سعر اليوان في الأسواق الآسيوية اخترق المستوى النفسي المهم 7.0000 ."

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)