برلين (رويترز) - أبدت وزارة المالية الألمانية قلقها يوم الأربعاء بشأن خطط إيطاليا لانقاذ مونتي دي باسكي دي سيينا ثالث أكبر بنك في البلاد قائلة إنه يتعين على روما أن تلتزم بالقواعد الأوروبية.

وأبلغ متحدث باسم الوزارة رويترز عندما سئل عن مونتي دي باسكي "يجب على البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية أن يراجعا ويتأكدا من أن السلطات الإيطالية تتقيد بالقواعد الأوروبية."

وقال أيضا إن إعادة رسملة حكومية إحترازية للبنوك يمكن فقط أن تكون جزءا من حل في حالات استثنائية وفي ظل شروط صارمة وإن المساهمين والدائنين يجب أن يكونوا بين أوائل من يعانون خسائر. وأضاف أن البنك يجب أن يكون قادرا على الوفاء بالتزاماته ويجب ألا تستخدم أموال الدولة لتغطية الخسائر.

وقال المتحدث "يجب ألا يحدث تحايل على هذه القواعد."

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)