-
رياضة
- قبل القمة- الشوالي يتحدث عن شيكابالا ومعلول.. والفريق الأقرب للفوز
- معوض يجهز حسين السيد للقمة 113 في جلسة خاصة
- المنتخب العسكري يستدعي ثلاثي سموحة استعدادا لبطولة كأس العالم
- كابوس قطر يطارد الزمالك في رحلة تجديد عقد باسم مرسي
- طاقم التحكيم المجري يصل القاهرة لإدارة القمة 113.. اليوم
- اليوم.. قرعة البطولة العربية لمنتخبات كرة السلة بالقاهرة
- منتخب «اليد» يلتقي بيلا روسيا في دورة لاتفيا الدولية
- الأهلي يلتقي سموحة في دوري «سيدات السلة»
- صحيفة أمريكية: برنامج ممنهج ترعاه المؤسسات الروسية لتعاطي المنشطات
- 2016 شاهد على نهاية حقبة المواجهات بين فيدرر ونادال
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
الأسهم الأوروبية تستقر في المعاملات المبكرة
ميلانو (رويترز) - استقرت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة يوم الأربعاء وعززت مكاسب أسهم شركات التعدين السوق فيما هوت أسهم شركة بوفيس هومز البريطانية للبناء بعد تحذير بشأن الأرباح.
واستقر مؤشر ستوكس يوروب 600 للأسهم الأوروبية بحلول الساعة 0808 وصعد مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1 بالمئة بعد استئناف العمل يوم الأربعاء في بورصة لندن عقب عطلة عيد الميلاد.
وهوت أسهم بوفيس هومز خمسة بالمئة بعد إعلان الشركة أنها لن تسلم عدد المنازل المتوقع في البداية خلال عام 2016 وهو ما أثار مخاوف بشأن توقعات الأرباح.
وصعد مؤشر الموارد الأساسية بأكثر من اثنين بالمئة ليكون الرابح الأكبر بين القطاعات بدعم ارتفاع أسعار المعادن. وكانت أسهم بي.إتش.بي بيليتون وأنجلو أمريكان وفريسنيلو للتعدين أكبر الرابحين إذ ارتفعت بنسب تتراوح بين 2.8 بالمئة و3.9 بالمئة.
وتباين أداء بقية القطاعات بين ارتفاع 0.5 بالمئة وانخفاض 0.4 بالمئة.
واستقر مؤشرا كاك 40 الفرنسي وداكس الألماني عند الفتح.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
التعليقات
المزيد في اقتصاد
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)