ميلانو (رويترز) - استقرت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة يوم الأربعاء وعززت مكاسب أسهم شركات التعدين السوق فيما هوت أسهم شركة بوفيس هومز البريطانية للبناء بعد تحذير بشأن الأرباح.

واستقر مؤشر ستوكس يوروب 600 للأسهم الأوروبية بحلول الساعة 0808 وصعد مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1 بالمئة بعد استئناف العمل يوم الأربعاء في بورصة لندن عقب عطلة عيد الميلاد.

وهوت أسهم بوفيس هومز خمسة بالمئة بعد إعلان الشركة أنها لن تسلم عدد المنازل المتوقع في البداية خلال عام 2016 وهو ما أثار مخاوف بشأن توقعات الأرباح.

وصعد مؤشر الموارد الأساسية بأكثر من اثنين بالمئة ليكون الرابح الأكبر بين القطاعات بدعم ارتفاع أسعار المعادن. وكانت أسهم بي.إتش.بي بيليتون وأنجلو أمريكان وفريسنيلو للتعدين أكبر الرابحين إذ ارتفعت بنسب تتراوح بين 2.8 بالمئة و3.9 بالمئة.

وتباين أداء بقية القطاعات بين ارتفاع 0.5 بالمئة وانخفاض 0.4 بالمئة.

واستقر مؤشرا كاك 40 الفرنسي وداكس الألماني عند الفتح.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)