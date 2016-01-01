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واردات اليابان من النفط الإيراني ترتفع 41.2% في نوفمبر
28
ديسمير
2016
09:22 AM
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طوكيو (رويترز) - أظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة يوم الأربعاء أن واردات اليابان من النفط الخام من إيران ارتفعت في نوفمبر تشرين الثاني بنسبة 41.2 بالمئة على أساس سنوي إلى 237 ألفا و653 برميلا يوميا.
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير مروة سلام)
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