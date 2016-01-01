طوكيو (رويترز) - أظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة يوم الأربعاء أن واردات اليابان من النفط الخام من إيران ارتفعت في نوفمبر تشرين الثاني بنسبة 41.2 بالمئة على أساس سنوي إلى 237 ألفا و653 برميلا يوميا.

(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير مروة سلام)