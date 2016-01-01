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الأسهم الأمريكية ترتفع قليلا عند الفتح مع صعود أسعار النفط
27
ديسمير
2016
17:22 PM
بواسطة
نيويورك (رويترز) - ارتفعت الأسهم الأمريكية قليلا في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت يوم الثلاثاء مدعومة بمكاسب لقطاع الطاقة مع صعود أسعار النفط.
وبدأ مؤشر داو جونز الصناعي الجلسة مرتفعا 26.58 نقطة أو ما يعادل 0.13 بالمئة إلى 19960.39 نقطة في حين صعد مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 2.98 نقطة أو 0.13 بالمئة إلى 2266.77 نقطة.
وزاد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 7.76 نقطة أو 0.14 بالمئة إلى 5470.45 نقطة.
(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)
بواسطة
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