موسكو/دبي (رويترز) - قالت مصادر لرويترز يوم الثلاثاء إن الاجتماع الأول للجنة تراقب تقيد منتجي النفط الأعضاء وغير الأعضاء بمنظمة أوبك باتفاق عالمي لخفض الانتاج من المقترح أن يعقد في أبوظبي في الثالث عشر من يناير كانون الثاني.

وتتألف اللجنة من خمسة أعضاء هم الكويت والجزائر وفنزويلا وروسيا وسلطنة عمان.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)