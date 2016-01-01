طوكيو (رويترز) - انخفض مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الثلاثاء.

وهبط نيكي 0.22 في المئة إلى 19353.43 نقطة كما نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.25 في المئة إلى 1534.37 نقطة.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية)