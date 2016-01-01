-
رياضة
- شباب المقاولون أمام الزمالك والإسماعيلي مع الأهلي بدوري الجمهورية
- الإسماعيلي يواجه عرب الرمل في كأس مصر
- الإنتاج يواجه إف سي في كأس مصر على ستاد السلام
- نتائج اليوم العاشر لبطولة الكاراتيه لاختيار عناصر المنتخب
- عبدالعزيز لاعب الإسماعيلي يدخل دائرة اهتمام طولان
- الوديات سلاح السويس استعدادا لاستئناف المظاليم
- الشرطة يواجه المقاصة في كأس مصر
- المحلة يواجه المصري في كأس مصر
- إبراهيم حسن: أتمنى إحراز هاتريك بالكأس
- ذا سترونجست يهزم بوليفار في مباراة فاصلة على لقب الدوري البوليفي
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
صحيفة الاقتصادية السعودية تقول التقرير بشأن طرح حصة هائلة من أرامكو خاطيء
الرياض (رويترز) - تراجعت صحيفة الاقتصادية السعودية يوم الأحد عن تقرير نشرته يوم الجمعة بشأن خطة لطرح حصة نسبتها 49 بالمئة من أرامكو السعودية خلال عشر سنوات وقالت إن التقرير انطوى على أخطاء.
وقالت في بيان نشر على موقعها الإلكتروني "تعتذر صحيفة الاقتصادية عن الخبر الذي تم نشره بخصوص تخصيص أرامكو."
وأضافت أن التقرير تضمن أرقاما "خاطئة تماما وبعيدة عن الواقع...ولم يتم (فيه) الاستناد على أي تحليل علمي صحيح أو مصدر موثوق."
وتستهدف أرامكو عام 2018 طرح حصة من أسهمها فيما قد يصبح أكبر طرح أولي عام في العالم.
وفي أكتوبر تشرين الأول قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو إن الشركة تبحث طرح ما يصل إلى خمسة بالمئة من أسهمها إلا أن المجلس الاقتصادي الأعلى السعودي هو الذي سيتخذ القرار النهائي بشأن حجم الطرح.
(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير نادية الجويلي)
التعليقات
المزيد في اقتصاد
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)