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أسهم أوروبا ترتفع صباحا مع صعود كريدي سويس ودويتشه بنك بدعم تسوية أمريكية
لندن (رويترز) - ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات يوم الجمعة بدعم من قطاع البنوك بعدما توصل كريدي سويس ودويتشه بنك إلى تسوية مع الولايات المتحدة في دعاوى قضائية تتعلق بالتضليل في بيع أوراق مالية مدعومة برهون عقارية واتفاق مونتي دي باشي على عملية إنقاذ.
وبحلول الساعة 0811 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1 بالمئة مع صعود مؤشر قطاع البنوك 0.4 بالمئة ليصبح أكبر الرابحين على مستوى القطاعات.
وقفز سهم دويتشه بنك أربعة بالمئة ليتصدر قائمة الأسهم الرابحة على المؤشر.
ووافق البنك على تسوية قيمتها 7.2 مليار دولار مع الولايات المتحدة بخصوص بيعه أوراق مالية مدعومة برهون عقارية قبل الأزمة المالية في 2008 بينما كانت تسعى وزارة العدل الأمريكية للحصول على مثلي هذا المبلغ تقريبا.
وصعد سهم كريدي سويس اثنين بالمئة بعدما توصل أيضا إلى تسوية مع وزارة العدل الأمريكية بينما زاد سهم رويال بنك أوف سكوتلند (آر.بي.إس) الذي يخضع للتحقيق حاليا بسنبة 2.4 بالمئة بدعم من آمال بأن تقل تسويته النهائية عن المتوقع.
وسجل سهم باركليز أداء أضعف من بقية القطاع إذ انخفض 0.5 بالمئة مع إقامة وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية على البنك تتعلق ببيعه أوراقا مالية مدعومة برهون عقارية.
وارتفع مؤشر قطاع البنوك الإيطالي 1.4 بالمئة بعدما وافقت الحكومة الإيطالية على إنقاذ مونتي دي باشي رغم تعليق تداول أسهم البنك نفسه.
واستقر مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني عند الفتح بينما زاد كاك 40 الفرنسي 0.1 بالمئة وداكس الألماني 0.2 بالمئة.
(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
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