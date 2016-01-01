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صندوق النقد: روسيا وقازاخستان تزيدان حيازات الذهب في نوفمبر وتركيا تخفضها
(رويترز) - صندوق النقد الدولي:
- أظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي يوم الخميس أن روسيا وقازاخستان زادتا احتياطياتهما من الذهب في نوفمبر تشرين الثاني في حين خفضت تركيا حيازاتها من المعدن الأصفر.
- زادت روسيا حيازاتها من الذهب بواقع 32.1 طن إلى 1615.241 طن في نوفمبر تشرين الثاني.
- رفعت قازاخستان حيازاتها من الذهب بواقع 3.1 طن إلى 254.703 طن في نوفمبر تشرين الثاني.
- زاد الأردن حيازاته من الذهب بواقع 3.1 طن إلى 38.258 طن في أكتوبر تشرين الأول.
- خفضت تركيا حيازاتها من الذهب بمقدار 28.8 طن إلى 396.472 طن في نوفمبر تشرين الثاني.
- عدلت أذربيجان أرقام حيازاتها من الذهب في أكتوبر تشرين الأول بالخفض 4.2 طن إلى 24.982 طن.
- خفضت أذربيجان حيازاتها من الذهب بواقع ثلاثة أطنان إلى 22.015 طن في نوفمبر تشرين الثاني.
(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
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