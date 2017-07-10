لوس أنجليس (رويترز) - تصدر فيلم الحركة والمغامرة الجديد (سبايدر-مان :هوم كمينج) إيرادات السينما في أمريكا الشمالية محققا 117 مليون دولار.

والفيلم بطولة توم هولاند وماريسا تومي وروبرت داوني جونيور ومن إخراج جون واتس.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة (ديسبيكابل مي 3) من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 34 مليون دولار.

واحتل فيلم الحركة والجريمة ‬(بيبي درايفر) المركز الثالث بعد أن كان في المركز الثاني الأسبوع الماضي محققا إيرادات بلغت 12.8 مليون دولار.

والفيلم بطولة أنسيل إيلجورت وجون بيرنثال وجون هام ومن إخراج إيدجار رايت.

واحتفظ فيلم الحركة والمغامرات (وندر وومن) بالمركز الرابع للأسبوع الثاني بإيرادات بلغت 10.1 مليون دولار.

والفيلم بطولة إوين بريمنر وجال جادوت وروبن رايت ومن إخراج باتي جينكنز.

وتراجع فيلم الخيال العلمي والحركة (ترانسفورمرز: ذا لاست نايت) من المركز الثالث إلى المركز الخامس هذا الأسبوع محققا إيرادات بلغت 6.3 مليون دولار.

والفيلم بطولة مارك والبيرج وأنتوني هوبكنز وجوش دوهامل ومن إخراج مايكل باي.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)