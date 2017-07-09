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أربعة مصابين في ثالث أيام مهرجان للثيران في إسبانيا
09
يوليو
2017
13:22 PM
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بامبلونا (إسبانيا) (رويترز) - أصيب أربعة أشخاص يوم الأحد في ثالث أيام مهرجان سان فيرمين الذي يستمر أسبوعا بشمال إسبانيا وتطارد خلاله الثيران حشودا صاخبة ترتدي أوشحة حمراء عبر شوارع مدينة بامبلونا.
ولم يتضح على الفور سبب الإصابات لكنها لم تنجم عن نطح الثيران.
وكان احتفال إطلاق الثيران في الشوارع صباح يوم الأحد سريعا إذ لم يستغرق سوى دقيقتين و22 ثانية، وقاد قطيع الثيران ثور يدعى "أوراكان".
وتبدأ عملية إطلاق الثيران في الشوارع الساعة 0800 صباحا بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت جرينتش)، وتستمر عادة ما بين ثلاث وخمس دقائق.
ويتكرر احتفال إطلاق الثيران صباحا في شوارع بامبلونا ثماني مرات إجمالا أثناء المهرجان الذي ينتهي في 14 يوليو تموز.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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