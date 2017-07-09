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بعد 30 عاما فرقة يو2 تغني من جديد (جوشو تري) في جولة أوروبية
لندن (رويترز) - بدأت فرقة الروك الايرلندية يو2 جولة أوروبية يوم السبت بالعودة إلى ألبوم (جوشوا تري) الذي تناول علاقة الحب والكراهية التي ربطتها بأمريكا ودفع بها إلى دائرة النجومية عند طرحه قبل 30 عاما.
وتؤدي الفرقة التي يقودها المغني بونو البالغ من العمر 57 عاما الألبوم بأكمله لنحو 2.4 مليون شخص من عشاقهم خلال جولتها في 2017 من بينها أغاني حققت نجاحا مثل (وذ أور وذاوت يو).
وطُرح أكثر ألبومات الفرقة مبيعا في 1987 عندما كان رونالد ريجان رئيسا للولايات المتحدة ومارجريت ثاتشر رئيسة للوزراء في بريطانيا.
واستُلهمت بعض أغاني الألبوم من رحلات قام بها بونو لنيكاراجوا والسلفادور حيث رأي تأثير السياسة الخارجية للولايات المتحدة في حين تناولت أغان أخرى تأثير إضراب عمال المناجم في بريطانيا في الثمانينيات.
ومثل ألبوم(جوشوا تري) الذي باع أكثر من 25 مليون نسخة أوج تناول الفرقة لقضايا اجتماعية وسياسية من خلال موسيقى الروك.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية - تحرير عبد الفتاح شريف)
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