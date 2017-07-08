-
رياضة
- مديرا الكرة بالطلائع وإنبي يبحثان مد إعارة عماد السيد
- اليوم.. الأهلي يتحدى القطن الكاميروني لخطف تذكرة التأهل بدوري الأبطال
- الطلائع راحة سلبية 24 ساعة بعد الهزيمة من إنبي
- «الكأس» يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ52
- الوداد في مواجهة زاناكو اليوم بدوري أبطال أفريقيا
- كواليس زيارة محمد النني لـ«سعيد الشيشيني» بمنزله
- انطلاق اختبارات الناشئين اليوم بالنادي الأهلي
- «الفتح الرباطي» يصعد بثنائية أمام «ريفرز يونايتد» بالكونفدرالية
- «سوهاج» يتعاقد مع الغيني ممادو سوما
- دمنهور يتعاقد مع الظهير الأيسر للزرقا
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
شرطة فلوريدا: فينوس وليامز دخلت تقاطعا بشكل قانوني قبل حادث التصادم
(رويترز) - قالت شرطة فلوريدا يوم الجمعة أن فيديو ظهر مؤخرا يشير إلى أن نجمة التنس فينوس وليامز تصرفت بشكل قانوني عندما قادت سيارتها ذات المواصفات الرياضية في تقاطع قبل تصادم بسيارة أخرى يوم 9 يونيو حزيران.
وأصيب جيروم بارسون (78 عاما) الذي كان يستقل سيارة صغيرة اصطدمت بالسيارة التي كانت تقودها فينوس، بإصابات خطيرة. ورفعت عائلته دعوى قتل خطأ ضد وليامز الأسبوع الماضي.
وفازت وليامز المصنفة الأولى عالميا سابقا يوم الجمعة بمباراة الدور الثالث في بطولة ويمبلدون في انجلترا.
وقال بيان لإدارة شرطة بالم بيتش جاردنز إن فيديو أخذ من مدخل التجمع السكني المحاط بسياج والذي تعيش فيه وليامز، يشير إلى أن سيارة غير مشاركة في الحادث أبطأت من حركة سير سيارة وليامز مما تسبب في تأخرها في التقاطع قبل الحادث. وعندما تغيرت إشارة المرور اصطدمت سيارة مقتربة تقودها ليندا زوجة بارسون بسيارة وليامز.
وكان التقرير المبدئي للمرور قد ذكر أن وليامز (37 عاما) أخطأت في عدم افساح الطريق لسيارة بارسون. لكن الميجور بول روجرز بادارة شرطة بالم بيتش جاردنز قال يوم الجمعة إن هناك تحقيقا أكثر اكتمالا بدأ بعد وفاة بارسون يوم 22 يونيو حيران.
وقال إن الشرطة لم تتخذ قرارا نهائيا بشأن الخطأ في التحقيق.
وقال مايكل ستينجر محامي عائلة بارسون في بيان صدر يوم الجمعة إن الفيديو "مازال يدعم حقيقة أن السيدة وليامز كانت موجودة في التقاطع وقت إشارة حمراء وهو ما يخرق حق بارسون في الطريق.
ولم يرد مالكولم كونينجهام محامي وليامز على الفور على رسالة بالبريد الالكتروني تطلب تعليقا.
(اعداد أبو العلا حمدي للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)
التعليقات
المزيد في منوعات
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)