(رويترز) - قالت شرطة فلوريدا يوم الجمعة أن فيديو ظهر مؤخرا يشير إلى أن نجمة التنس فينوس وليامز تصرفت بشكل قانوني عندما قادت سيارتها ذات المواصفات الرياضية في تقاطع قبل تصادم بسيارة أخرى يوم 9 يونيو حزيران.

وأصيب جيروم بارسون (78 عاما) الذي كان يستقل سيارة صغيرة اصطدمت بالسيارة التي كانت تقودها فينوس، بإصابات خطيرة. ورفعت عائلته دعوى قتل خطأ ضد وليامز الأسبوع الماضي.

وفازت وليامز المصنفة الأولى عالميا سابقا يوم الجمعة بمباراة الدور الثالث في بطولة ويمبلدون في انجلترا.

وقال بيان لإدارة شرطة بالم بيتش جاردنز إن فيديو أخذ من مدخل التجمع السكني المحاط بسياج والذي تعيش فيه وليامز، يشير إلى أن سيارة غير مشاركة في الحادث أبطأت من حركة سير سيارة وليامز مما تسبب في تأخرها في التقاطع قبل الحادث. وعندما تغيرت إشارة المرور اصطدمت سيارة مقتربة تقودها ليندا زوجة بارسون بسيارة وليامز.

وكان التقرير المبدئي للمرور قد ذكر أن وليامز (37 عاما) أخطأت في عدم افساح الطريق لسيارة بارسون. لكن الميجور بول روجرز بادارة شرطة بالم بيتش جاردنز قال يوم الجمعة إن هناك تحقيقا أكثر اكتمالا بدأ بعد وفاة بارسون يوم 22 يونيو حيران.

وقال إن الشرطة لم تتخذ قرارا نهائيا بشأن الخطأ في التحقيق.

وقال مايكل ستينجر محامي عائلة بارسون في بيان صدر يوم الجمعة إن الفيديو "مازال يدعم حقيقة أن السيدة وليامز كانت موجودة في التقاطع وقت إشارة حمراء وهو ما يخرق حق بارسون في الطريق.

ولم يرد مالكولم كونينجهام محامي وليامز على الفور على رسالة بالبريد الالكتروني تطلب تعليقا.

(اعداد أبو العلا حمدي للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)