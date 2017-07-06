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مظليون يقفزون عراة لتسجيل رقم عالمي ودعوة البريطانيين للوحدة
نيروبي (رويترز) - قفز أربعة بريطانيين بمظلاتهم عراة فوق شاطئ كيني رغبة في تسجيل رقم قياسي عالمي ودعوة مواطني بلدهم للوحدة بعد الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي والذي أحدث انقساما حادا في البلاد.
وقفز بيت شاروود-سميث وجاري لينكولن-هوب وبيت تشيك وأولي أيلوت من ارتفاع تجاوز 22 ألف قدم على الشاطئ الكيني يوم الخميس بهدف تسجيل رقم عالمي لأعلى قفزة عارية بمظلة.
وقال الاسكتلندي شاروود سميث البالغ من العمر 43 عاما "لا ننتمي إلى أي حزب سياسي. نحن فقط نريد أن نعزز الجوانب الإيجابية لكوننا بريطانيين".
وأضاف "إنجلترا وأيرلندا وويلز واسكتلندا -- نحن جميعا في أفضل حال معا".
وقالت موسوعة جينيس للأرقام القياسية إن القفز عاريا بمظلة ليس ضمن الفئات المدرجة بها لكن جيف داوسون الذي أسس "جمعية القفز العاري" الأمريكية قال إن أكبر ارتفاع يعرفه لقافزين عراة بالمظلة هو 18 ألف قدم.
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
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