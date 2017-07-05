من دانييل تروتا

نيويورك (رويترز) - احتفل الأمريكيون يوم الثلاثاء بيوم الاستقلال بالخروج للشواطئ وبسباق تحطيم الرقم القياسي في أكل النقانق وعروض الألعاب النارية في أنحاء البلاد.

وجذب مهرجان السلام والحب غير الرسمي في غابة بولاية أوريجون أكثر من 13 ألف شخص.

واحتفلت الولايات المتحدة بذكرى إعلان الاستقلال الذي أقرته 13 مستعمرة أمريكية في الرابع من يوليو تموز عام 1776. وتعلن الوثيقة الحقوق غير القابلة للتصرف في الحياة والحرية والسعي من أجل السعادة.

وفي فيلادلفيا حيث جرى إقرار الإعلان قرعت أجراس الحرية في قاعة الحرية احتفالا بالمناسبة.

وتجمعت حشود في العديد من المدن من بينها بوسطن ونيويورك وفيلادلفيا وواشنطن في ظل تدابير أمنية أصبحت مألوفة الآن لحضور حفلات موسيقية وعروض للألعاب النارية. وينظم عرض نيويورك ،الذي يوصف بأنه أكبر العروض، على ضفة نهر إيست ريفر لتتسنى مشاهدته من مناطق مانهاتن وكوينز وبروكلين.

وأنهت ولايتا نيوجيرزي ومين إغلاقا حكوميا جزئيا بمناسبة العطلة.

وفاز جوي تشستنات بسباق أكل النقانق بتسجيل رقم قياسي بالتهام 72 منها في عشر دقائق.

وفي واشنطن، حافظت مولي شويلار على لقبها بالتهام 21 من شطائر الهامبورجر كبيرة الحجم حسبما أفادت تقارير إعلامية.

وألقت السلطات القبض على 15 شخصا، معظمهم بسبب القيادة تحت تأثير المخدرات أو السلوك غير المنضبط.

(إعداد أشرف راضي للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)