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أديل تلغي آخر حفلين في جولتها العالمية بسبب تضرر أحبالها الصوتية
لندن (رويترز) - ألغت المغنية البريطانية أديل آخر حفلين ضمن جولتها العالمية بعد أن كانا مقررين مطلع الأسبوع في استاد ويمبلي في لندن وذلك بسبب تضرر أحبالها الصوتية.
وقالت أديل (29 عاما) إنها ذهبت إلى طبيب للحنجرة ليل يوم الجمعة ونصحها بألا تغني.
كانت المغنية قدمت حفلين بالفعل أمام حشود في ويمبلي لكنها قالت إن صوتها كان يعاني.
وأضافت عبر حسابها على موقع تويتر "إذا قلت إن قلبي مفطور ففي هذا تهوين".
وأديل من أكثر الفنانين مبيعا في العالم وكانت تتوق كثيرا للغناء لدرجة أنها فكرت في الاكتفاء بتحريك شفتيها في الحفلات.
لكنها قالت "لم أفعل ذلك قط ومن المستحيل أن أفعل ذلك بكم. لن أكون أنا على المسرح".
وأشارت إلى أنه يمكن للجمهور استرجاع ثمن التذاكر إذا لم تحدد مواعيد أخرى للحفلين.
واضطرت أديل الفائزة بجوائز جرامي إلى إلغاء حفلات من قبل بسبب مشكلات في حلقها بعد خضوعها لجراحة في الأحبال الصوتية عام 2011.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)
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