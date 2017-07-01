-
رياضة
- المصري يبدأ معسكره المغلق استعدادا لمواجهة الأهلي
- الأسيوطي يبدأ المرحلة الأولى من فترة الإعداد للممتاز.. اليوم
- القطن الكاميروني يستقبل الوداد البيضاوي اليوم بدوري أبطال أفريقيا
- الإنتاج يبحث عن مدير فني بعد الاتفاق على رحيل مختار
- بلدية المحلة يتعاقد مع لاعب كوم حمادة 3 مواسم
- بالصور.. كواليس صلح جوزيه والحضري في حفل زفاف ابنة أحمد ناجي
- مدير الكرة بالزمالك: طلبنا من لاعبينا التركيز أمام كابس يونايتد
- الصورة الأولى من حفل زفاف ميسي وصديقته أنطونيلا
- نشرة الرياضة وأبرزها.. كهربا يشعل مواقع التواصل بصورة بعد فسخ خطوبته
- منطقة القاهرة لكرة القدم تنعي والد رئيس مسابقات القسم الرابع
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
الأميران وليام وهاري يزوران قبر أمهما الأميرة ديانا في ذكرى ميلادها
لندن (رويترز) - يحضر الأميران البريطانيان وليام وهاري مراسم خاصة يوم السبت عند قبر أمهما الأميرة ديانا في ذكرى مرور 56 عاما على ميلادها.
وستجرى المراسم عند قبر ديانا في مقاطعة الثورب بمنزل عائلتها في وسط انجلترا حيث سينضم للأميرين كيت زوجة وليام وأفراد من عائلة الأميرة الراحلة.
وسيجري المراسم جوستين ويلبي رئيس أساقفة كانتربري الزعيم الروحي للطائفة الأنجليكانية.
توفيت ديانا الزوجة الأولى لوالد وليام وولي العهد البريطاني الأمير تشارلز عن عمر 36 عاما في باريس يوم 31 أغسطس آب 1997 بعد أن اصطدمت سيارة ليموزين كانت تقلها مع عشيقها دودي الفايد في نفق خلال محاولتها الهرب من المصورين الذين كانوا يطاردونهما على متن دراجات بخارية.
ودفنت ديانا في جزيرة بيضاوية مورقة في أراضي الثورب وسط موجة من الحزن سادت كل أنحاء العالم.
ومع اقتراب الذكرى السنوية العشرين لوفاتها تحدث وليام (35 عاما) وهاري (32 عاما) علانية عن أثر فقدان والدتهما على حياتهما.
ففي مقابلة نشرت الأسبوع الماضي قال هاري إن القرار الذي جعله يمشي وراء نعشها خلال موكب الجنازة الذي سار ببطء عبر شوارع لندن المكتظة عندما كان طفلا ترك أثرا دائما.
وقال "كانت والدتي قد ماتت للتو وكان علي أن أسير طريقا طويلا خلف نعشها الذي كان محاطا بآلاف الأشخاص الذين يشاهدونني فيما شاهد ذلك الملايين عبر التلفزيون".
وأضاف "لا أعتقد أنه يتعين طلب ذلك من أي طفل تحت أي ظروف. ولا أعتقد أنه سيحدث اليوم".
وأصبح الأميران مدافعين بارزين عن الصحة العقلية مشجعين الناس على التحدث علنا بدلا من كبت مشاعرهم حيث قال وليام في أبريل نيسان إن صدمة فقدان أمه مازالت قائمة.
وفي الوقت نفسه قال هاري إنه أوشك على "الانهيار التام" في مناسبات عديدة وإنه سعى للحصول على المشورة في أواخر العشرينات من عمره للمساعدة في التعامل مع حزن فقدان ديانا.
(إعداد أبو العلا حمدي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
التعليقات
المزيد في منوعات
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)