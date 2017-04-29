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لاتفيا تمنح جنسيتها لراقص الباليه ميخائيل باريشنيكوف
ريجا (رويترز) - منحت لاتفيا جنسيتها لراقص الباليه ميخائيل باريشنيكوف الذي غادر البلاد منذ أكثر من 50 عاما عندما كانت الدولة الموجودة بمنطقة البلطيق مازالت خاضعة للحكم السوفييتي.
وسيحمل باريشنيكوف الذي يبلغ عمره 69 عاما والذي ولد في ريجا لأبوين روسيين جوازي سفر حيث أنه مواطن أمريكي أيضا.
وقال باريشنيكوف خلال مراسم في البرلمان حيث منح هناك جواز السفر اللاتفي من قبل نائبة رئيس البرلمان اينيس ليبينا إجنيري "عندما تلقيت دعوة من حكومة لاتفيا لقبول المواطنة الفخرية، إرتجف قلبي".
وقال "أعتقد، كم هو رائع عندما أعود إلى (بلد) طفولتي ليس كأجنبي ولكن كمواطن، لكي أزور قبر أمي وأبدي اعتزازي لهؤلاء الذين أحببتهم وأحترمتهم كطفل.. أشعر بالامتنان لذلك".
وغادر باريشنيكوف، الذي يعتبر واحدا من أعظم راقصي الباليه إلى جانب فاسلاف نيجينسكي ورودولف نيرييف وفلاديمير فاسيلييف، لاتفيا في 1964 لبدء حياته المهنية في لينينجراد. وفر إلى كندا في 1974 قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة للانضمام إلى فرقة بالية مدينة نيويورك.
وصنع باريشنيكوف اسما لنفسه كممثل. ففي عام 1977 رشح لجائزة أوسكار وجولدن جلوب عن دور يوري كوبيكين في فيلم "ذا تيرنينج بوينت" وظهر أيضا في المسلسل التلفزيوني "الجنس والمدينة".
(اعداد أبو العلا حمدي للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)
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