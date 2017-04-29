مغني الروك بروس سبرينجستين يقول إنه كافح للعيش في العالم الحقيقي

نيويورك (رويترز) - تحدث مغني الروك الأمريكي بروس سبرينجستين يوم الجمعة عن نضاله من أجل العيش في العالم الحقيقي بدلا من العيش داخل الأغاني القيثارية التي قدمها خلال تاريخه المهني الذي يمتد إلى 40 عاما.

وقال سبرينجستين أمام جمهور في مهرجان تريبيكا السينمائي خلال حديث حول تاريخه المهني إنه أحيانا يرى موسيقاه كوسيلة "للإبقاء على الحياة وكحيز آمن - تعتقد انك يمكنك أن تعيش فيه".

وقال سبرينجستين (67 عاما) الذي كشف في مذكرات له عام 2016 إنه عانى من مرض الاكتئاب إنه لا يوجد فنان يمكنه أن يعيش فقط داخل فنه.

وأضاف "في نهاية الأمر تجد أنها وظيفتك وعملك فحسب، وتكون الحياة في انتظارك خارج هذه الأشياء... ولذا تطلب هذا الأمر مني فترة طويلة لكي أتعلم هذا الدرس - بفضل باتي - وكان هذا بمثابة صراع هائل بالنسبة لي" مشيرا الى زوجته باتي سشالفا (25 عاما).

(اعداد أبو العلا حمدي للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)