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نفوق أرنب عملاق على متن رحلة ليونايتد إيرلاينز
لندن (رويترز) - نفق أرنب عملاق طوله متر تقريبا أثناء رحلة ليونايتد إيرلاينز الأمريكية متجهة من لندن إلى مدينة شيكاجو بالولايات المتحدة في وقت لا تزال الشركة تواجه فيه تداعيات مشكلة إخراج راكب عنوة من إحدى طائراتها.
كان الأرنب سايمون (10 أشهر) على متن رحلة من لندن إلى مطار أوهير في شيكاجو بعد أن اشتراه أحد المشاهير.
وكانت التوقعات تشير إلى أن سايمون سيصبح واحدا من أضخم الأرانب في العالم.
وقالت أنيت إدواردز مربية الأرنب إنه كان بصحة جيدة قبل هذه الرحلة.
وأضافت لصحيفة ذا صن البريطانية أن "سايمون خضع لفحص بيطري قبل ثلاث ساعات من الرحلة وكان موفور الصحة".
وأوضحت أن الأرنب، وهو من سلالة كونتيننتال جاينت، نفق في عنبر الشحن في طائرة من طراز (بوينج 767) بعد مغادرتها مطار هيثرو في لندن.
وقالت ادواردز العارضة السابقة في مجلة بلاي بوي "أرسلت أرانب إلى جميع أنحاء العالم ولم يحدث مثل هذا الأمر من قبل. الزبون الذي اشترى سايمون مشهور جدا وهو الآن مستاء".
وعبرت يونايتد إيرلاينز عن حزنها حيال نفوق سايمون.
وقال كيفن جونستون المتحدث باسم الشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني "أحزننا سماع هذه الأخبار. اتصلنا بالعميلة وقدمنا المساعدة. ونحن ندرس ملابسات ما حدث".
وأضاف جونستون "سلامة جميع الحيوانات التي تسافر معنا ورعايتها هو أمر توليه يونايتد إيرلاينز وفريق بت سيف (لسلامة الحيوانات) أهمية قصوى".
(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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