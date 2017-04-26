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البابا يشارك في مؤتمر (تيد) ويحث على التواضع
تورونتو (رويترز) - في ظهور مفاجئ، شارك البابا فرنسيس في إحدى جلسات مؤتمر (تيد) للتكنولوجيا والترفيه والتصميم وحث أصحاب النفوذ على "التصرف بتواضع" وعبر عن أمله في ألا تؤدي الابتكارات التكنولوجية إلى تهميش البشر.
وتابع المشاركون في مؤتمر تيد السنوي في فانكوفر البابا عبر فيديو مدته 18 دقيقة تم تصويره في مدينة الفاتيكان.
وقال البابا الذي كان يجلس أمام مكتب "كلما زادت قوتكم زاد تأثير أفعالكم على الناس وزادت المسؤولية الملقاة على عاتقكم كي تتصرفوا بتواضع.
"إن لم تفعلوا ستحطمكم قوتكم وستحطمون الآخرين."
وتناولت كلمة البابا نفس الموضوعات التي عادة ما يتطرق إليها والمتعلقة بعدم تجاهل محنة المهاجرين وأزمات الفقراء والمهمشين.
وحث البابا الذي كان يتحدث بالإيطالية على التضامن من أجل التغلب على "ثقافة النفايات" التي لا تتعلق بالطعام وحسب بل وبمن تهمشهم الأنظمة الاقتصادية التي تزداد اعتمادا على الآلة.
وقال البابا "كم سيكون رائعا لو تماشى نمو الابتكار العلمي والتكنولوجي مع المزيد من المساواة والاندماج الاجتماعي."
وتجتذب محاضرات (تيد) إقبالا من المشاهدين إذ حظيت بأكثر من 4.6 مليار مشاهدة منذ طرحها على الإنترنت عام 2006.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
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