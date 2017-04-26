جورج بوش الأب لا يزال في المستشفى للعلاج من التهاب الشعب الهوائية

(رويترز) - قال مركز طبي في منطقة هيوستون بولاية تكساس الأمريكية إن الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأب تعافى من التهاب رئوي لكنه سيبقى في المركز حتى نهاية الأسبوع حيث يعالج من التهاب مزمن في الشعب الهوائية.

ونقل بوش (92 عاما) إلى مستشفى ميثوديست في هيوستون في 14 أبريل نيسان وهو يعاني من سعال جرى تشخيصه لاحقا على أنها حالة بسيطة من الالتهاب الرئوي. وقال المستشفى في وقت سابق هذا الأسبوع إنه سيبقى لأيام قليلة أخرى في المستشفى.

وقال المستشفى في بيان مكتوب يوم الثلاثاء "تعافى الرئيس بوش من الالتهاب الرئوي لكنه لا يزال يعاني من آثار التهاب مزمن في الشعب الهوائية، وهي حالة أكثر شيوعا مع تقدم السن."

وأضاف المستشفى أن العاملين سيستمرون في مراقبة بوش ومن المتوقع خروجه من المستشفى بنهاية الأسبوع.

وقال المستشفى "حالما يعود الرئيس بوش إلى البيت، سنستمر في تقديم علاج قوي للجهاز التنفسي للمساعدة على تقليل آثار الالتهاب المزمن في الشعب الهوائية."

وأمضى بوش الذي كان رئيسا للولايات المتحدة بين 1989 و1993، أكثر من أسبوعين في مستشفى ميثوديست بهيوستون في يناير كانون الثاني، معظمها كان في وحدة للعناية المركزة أثناء نوبة من الالتهاب الرئوي.

(إعداد أشرف راضي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)