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الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأب يمكث في المستشفى لأيام أخر
(رويترز) - قال مستشفى في هيوستون بولاية تكساس يقيم فيه الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأب يوم الاثنين إن بوش سيبقى عدة أيام أخر في المستشفى حيث يعالج من التهاب رئوي.
وقال مركز هيوستون الطبي إن بوش (92 عاما) "لا يزال في حالة معنوية جيدة وإنه يخلد للراحة."
وأضاف المستشفى في بيان مكتوب "سيبقى السيد بوش في المستشفى لأيام قليلة أخرى تحت الملاحظة ويأمل فريقه الطبي خروجه من المستشفى بنهاية الأسبوع."
كان جيم مكجراث، المتحدث باسم الرئيس الأمريكي السابق، أحال رويترز إلى بيان المستشفى.
وقال مكجراث إن بوش، الذي كان رئيسا للولايات المتحدة بين 1989 و1993 ووالد الرئيس السابق جورج دبليو بوش، نقل إلى المستشفى في 14 أبريل نيسان وهو يعاني من سعال جرى تشخيصه لاحقا على أنها حالة بسيطة من الالتهاب الرئوي.
كان بوش أمضى بسبب نوبة سابقة من الإلتهاب الرئوي أكثر من أسبوعين في مستشفى ميثوديست بهيوستن في يناير كانون الثاني.
(إعداد أشرف راضي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
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