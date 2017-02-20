(رويترز) - فاز كتاب السيناريو لفيلمي (مونلايت) و(أرايفال) بجائزة رابطة الكتاب الأمريكية مما يعزز فرص الفيلمين قبل أيام من إعلان جوائز الأوسكار أكبر تكريم لصناع السينما في هوليوود.

وحصد باري جنكينز وتاريل ماكريني جائزة أفضل سيناريو كتب خصيصا للسينما يوم الأحد عن فيلم (مونلايت) الذي يحكي قصة شاب أسود في مدينة ميامي وصراعه في البحث عن هوية.

وفاز إيريك هايزر بجائزة أفضل سيناريو مقتبس عن فيلم الخيال العلمي (أرايفال) الذي يستند إلى قصة قصيرة لتيد تشيانغ.

والفيلمان مرشحان لجائزة أوسكار أفضل فيلم التي ستعلن في الحفل المقرر في 26 فبراير شباط. وكتاب الفيلمين مرشحون للأوسكار وسيتنافسون في فئة أفضل سيناريو مقتبس بعدما قرر القائمون على الأوسكار أن سيناريو (مونلايت) مقتبس عن مسرحية لماكريني.

وفاز فيلم (كوماند آند كنترول) بجائزة أفضل سيناريو لفيلم وثائقي.

وفي مجال التلفزيون فاز مسلسل (ذا أميريكانز) بجائزة الرابطة لأفضل مسلسل درامي كما فاز مسلسل (أتلانتا) بجائزة أفضل مسلسل كوميدي وأفضل مسلسل جديد.

وتمثل رابطة الكتاب الأمريكيين كتاب السيناريو في السينما والتلفزيون والإذاعة وغيرها من وسائل الإعلام.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير سها جادو)