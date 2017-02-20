فيلم (ليجو باتمان) يحافظ على صدارة السينما الأمريكية

لوس أنجليس (رويترز) - حافظ فيلم الرسوم المتحركة والمغامرات (ليجو باتمان موفي) على صدارة إيرادات السينما بأمريكا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي محققا مبيعات تذاكر قدرها 44 مليون دولار.

ويؤدي الأصوات في الفيلم ويل أرنيت ومايكل سيرا وروزاريو دوسن ومن إخراج كريس مكاي.

وحافظ أيضا فيلم الدراما والرومانسية (فيفتي شيدز داركر) على المركز الثاني للأسبوع الثاني بإيرادات بلغت 24 مليون دولار.

والفيلم بطولة داكوتا جونسون وجيمي دورنان وإريك جونسون ومن إخراج جيمس فولي.

وحل الفيلم الجديد (ذا جريت وول) في المركز الثالث بتسجيل 21 مليون دولار. يقوم ببطولة الفيلم مات ديمون وتيان جينغ ويخرجه يي موو تشانغ.

وتراجع الجزء الثاني من فيلم الحركة والإثارة (جون ويك) من المركز الثالث إلى الرابع مسجلا 19.5 مليون دولار.

والفيلم بطولة كيانو ريفز وريكاردو سكمارتشيو وإيان ماكشين ومن إخراج تشاد ستالسكي.

وجاء الفيلم الكوميدي الجديد (فيست فايت) في المركز الخامس بإيرادات بنحو 14 مليون دولار. والفيلم إخراج ريكي كين وبطولة آيس كيوب وتشارلي داي.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)