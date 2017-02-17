(رويترز) - أعلن مهرجان تطوان الدولي لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط اختيار الصين ضيف شرف لدورته الثالثة والعشرين التي تنطلق في مارس آذار القادم.

وقالت إدارة المهرجان المغربي في بيان إن هذه ستكون فرصة مناسبة "لكي يتعرف عشاق السينما وأصدقاء المهرجان وضيوفه إلى بعض روائع هذه السينما بأجناسها المختلفة."

وأضاف البيان أن السينما الصينية ومنذ انطلاقتها في نهاية القرن التاسع عشر "ظلت تواصل تطورها وتحظى بالإعجاب والمتابعة من مختلف بقاع العالم."

ومن المقرر أن يعرض المهرجان بهذه المناسبة مجموعة من الأفلام التي تمثل مختلف أجيال السينما الصينية.

يقام المهرجان في الفترة من 25 مارس آذار إلى الأول من أبريل نيسان.

وتُعلن إدارة المهرجان قائمة الأفلام المشاركة بالدورة الجديدة مطلع شهر مارس آذار القادم.

وأعلن المهرجان في وقت سابق اختيار المخرج المصري يسري نصر الله لرئاسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة فيما اختير الفرنسي توماس بويه لرئاسة لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الوثائقي.

ويرأس الناقد المغربي حمادي كيروم لجنة تحكيم "جائزة النقد" وهي الجائزة التي تحمل اسم الناقد المغربي الراحل مصطفى المسناوي.

ويعد مهرجان تطوان الدولي لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط في المغرب من أبرز المهرجانات العربية المعنية بالسينما في حوض المتوسط إلى جانب مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في مصر.

(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)