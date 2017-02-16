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الشرطة الصينية تضبط مستحضرات تجميل مغشوشة قيمتها 120 مليون دولار
شنغهاي (رويترز) - ضبطت الشرطة الصينية كمية ضخمة من مستحضرات التجميل المغشوشة بعضها تحمل العلامات التجارية لشانيل وكريستيان ديور ولوريال ولانكوم قيمتها نحو 827 مليون يوان (120 مليون دولار).
وقالت السلطات المحلية في وقت متأخر يوم الأربعاء على صفحتها على موقع ويبو للتواصل الاجتماعي إن الشرطة في مدينة تايتشو داهمت سبعة أوكار هذا الشهر وصادرت 1200 صندوقا من مستحضرات التجميل المغشوشة.
ورصدت الشرطة عصابات مستحضرات التجميل المغشوشة العام الماضي بعد تقارير عن منتجات مزيفة لشركة أمواي تباع على الإنترنت.
ويسلط ضبط هذه السلع المغشوشة الضوء على التحدي الذي تواجهه الماركات العالمية في الصين حيث تباع سلع مزيفة بدءا من منتجات العناية الشخصية وانتهاء بالمنتجات الغذائية والأدوية وحتى السيارات.
(إعداد دينا عادل للنشرة العربية)
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