(رويترز) - كشفت وثائق قضائية أن المنتج الموسيقي دكتور لوك قال في عام 2012 إن الموسيقيين يترددون في إعطاء أغانيهم لمغنية البوب كيشا لتقديمها وذلك بسبب وزنها.

وقدمت الوثائق هذا الأسبوع في إطار دعوى قضائية رفعتها المغنية لفسخ عقد لإنتاج ألبومات لها.

وتخوض كيشا (29 عاما) معركة قضائية منذ ثلاثة أعوام لفسخ عقد لتسجيل عدة ألبومات مع شركة سوني ميوزيك ومنتج أغاني البوب الناجح دكتور لوك الذي اتهمته بالاغتصاب والإساءة العاطفية خلال المراحل المبكرة من مشوارها الفني.

واستحوذت القضية على اهتمام لتسليطها الضوء على المعاناة التي تواجهها الفنانات في كواليس صناعة الموسيقى. وحظيت كيشا بدعم من نجمات كبار في عالم البوب مثل تيلور سويفت وأديل وليدي جاجا.

ونفى دكتور لوك مرارا تلك المزاعم ورفع دعوى قضائية اتهمها فيها بالتشهير.

وتظهر الوثائق التي قدمت لمحكمة ولاية نيويورك هذا الأسبوع سلسلة رسائل بريد إلكتروني بين مونيكا كورنيا مديرة أعمال كيشا ودكتور لوك - واسمه الحقيقي لوكاس جاتوالد - انتقد فيها المغنية لكسر نظام غذائي معتمد على العصائر بتناول مياه غازية ولحم الديك الرومي.

وكتب دكتور لوك لكورنيا في 28 يونيو حزيران 2012 "نشعر جميعا بالقلق عندما تكسر نظامها الغذائي... رأينا ذلك يحدث عدة مرات... تقريبا كل يوم.

"يتضاعف القلق عندما يتردد كتاب أغاني ومنتجو الصف الأول في إعطاء كيشا أغانيهم بسبب وزنها."

وتتضمن سلسلة رسائل أخرى من مايو أيار 2012 تفاصيل خلاف بين المغنية والمنتج بشأن كلمات أغنية.

وقالت كريستين ليبيرا محامية دكتور لوك في بيان يوم الأربعاء إن الرسائل لا "تكشف عن الكم الأكبر من الأدلة التي تظهر سوء نية كيشا سيبرت وممثليها وهو ما سيسبب لهم ضررا كبيرا."

وأضافت أن الوثائق تظهر "الدعم الهائل الذي قدمه دكتور لوك لكيشا فيما يتعلق بأمور فنية وشخصية بما في ذلك مخاوف كيشا نفسها بشأن وزنها."

ورفض ممثلون لكيشا طلبات من رويترز للتعليق.

ورفعت كيشا دعوى قضائية مدنية عام 2014 في لوس أنجليس ضد دكتور لوك انطوت على اتهامات عديدة منها إهانات من المنتج لمظهرها ما تسبب في إصابتها بالشره العصبي الذي خضعت على أثره للعلاج.

وتنازلت كيشا التي اشتهرت بأغنية "تيك توك" بعد ذلك عن الدعوى في كاليفورنيا لكن محاميها قال إنها ستواصل دعواها في نيويورك لإنهاء العقد.

ورفض قاض في نيويورك العام الماضي طلب كيشا فسخ عقد تسجيل الألبومات من جانبها وهو ما أشعل حملة تعاطف مع المغنية من قبل معجبيها على وسائل التواصل الاجتماعي.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)