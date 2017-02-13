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ابنا ترامب ضيفا شرف في افتتاح ناد عالمي للجولف في دبي
دبي (رويترز) - من المتوقع أن يزور ابنا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهما إيريك ترامب ودونالد ترامب جونيور دبي هذا الأسبوع لافتتاح نادي الجولف الذي يحمل العلامة التجارية لوالدهما.
وسيكون ابنا ترامب ضيفي الشرف في افتتاح (ترامب إنترناشونال جولف كلاب، دبي) في 18 فبراير شباط وفقا لما جاء في دعوة أرسلتها داماك العقارية.
وأعلنت داماك وقطب العقارات ترامب في 2013 إنشاء المجمع الذي تبلغ تكلفته ستة مليارات دولار في مشروع (أكويا داماك) الذي تصل مساحته إلى 8.5 مليون متر مربع. وتسدد داماك رسوم ترخيص لمجموعة شركات ترامب لاستخدام العلامة التجارية.
وفي الشهر الماضي قال ترامب الذي كان رئيسا منتخبا حينئذ إنه رفض صفقة قيمتها مليارا دولار عرضها عليه رئيس مجلس إدارة داماك حسين سجواني لأنه لم يرد الاستغلال. وأكدت داماك العرض في وقت لاحق.
وواجه ترامب انتقادات لأنه لم يبذل ما يكفي من جهد لينأى بنفسه عن الأنشطة التجارية لعائلته منذ انتخابه للرئاسة في نوفمبر تشرين الثاني.
ويحتفظ ترامب بملكية إمبراطوريته التجارية العالمية لكنه سلم إدارتها لأبنائه بعد توليه الرئاسة.
(إعداد دينا عادل للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
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