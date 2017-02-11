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سوذبي تطرح للبيع أعمالا فنية تجسد الجنس والعاطفة والغريزة
لندن (رويترز) - الحب والجنس والعاطفة بكل أشكالها كان الحافز وراء طرح مجموعة أعمال فنية للبيع في صالة سوذبي للمزادات في لندن.
وتعرض المجموعة التي تحمل عنوان "الجنس: العاطفة والرغبة" أعمالا فنية من مختلف القرون وشتى أنحاء العالم منها أعمال لبابلو بيكاسو وسارة برنار وهيلموت نيوتن.
وقال قنسطنطين فرانجوس "جمعنا 107 أعمال فنية تتراوح من القديم إلى المعاصر..تعبر عن العاطفة والرغبة والتقدير للشكل الإنساني."
وتعبر بعض الأعمال صراحة عن الجنس حيث تعرض لحظات من الحميمية والشهوة والمتعة. وتعبر أعمال أخرى عن الجنس الطبيعي والمثلية الجنسية بالإضافة إلى الاستمناء أو العادة السرية.
وتقول صالة سوذبي للمزادات إن المجموعة جذبت اهتمام قطاع عريض من المشترين من أمريكا الشمالية وأوروبا وأسيا.
ويضم المعرض مجموعة من مختلف وسائل الإعلام من الصور الفوتوغرافية والرسومات اليدوية والمنحوتات الخشبية المزخرفة والتماثيل المصنوعة من الرخام.
ومن بين الأعمال الفنية منضدة ينتج عنها صوت أزيز كان من المفترض تسليمها للإمبراطورة الروسية كاترين العظيمة. وتحتوي المنضدة الخشبية الرقيقة على تفاصيل دقيقة للثديين وللأعضاء التناسلية للذكور. ويتراوح سعرها بين 15 و20 ألف جنيه استرليني.
وتطرح المجموعة للعرض يوم السبت. وسيقام المزاد في 16 فبراير شباط.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير أحمد حسن)
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