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الشرطة النمساوية تبحث عن شبيه لهتلر يتجول في مسقط رأسه
فيينا (رويترز) - تحقق السلطات النمساوية في تقارير بشأن شبيه لأدولف هتلر شوهد علنا يتجول في مسقط رأس الزعيم النازي بعد أن ظهر على هيئته تماما وخاصة شاربه المميز وتصفيف شعره وملابسه.
وقالت صحيفة ألمانية نقلا عن ساكن محلي كتب على صفحته على فيسبوك "شاهدت هذا الرجل مرارا في برونو وأتساءل إن كان هذا يعني شيئا ما." ونشر صورة للرجل قالت الصحيفة إنه يشبه هتلر تماما.
ولد هتلر في برونو آم إن التي كانت وقتئذ جزءا من إمبراطورية النمسا والمجر في عام 1889.
وأكد ممثلو ادعاء صحة التقرير.
وشوهد الرجل -الذي يقدر عمره بين الخامسة والعشرين والثلاثين- آخر مرة في مكتبة محلية يتصفح مجلات عن الحرب العالمية الثانية وعرف نفسه في حانة محلية باسم هيرالد هتلر.
وفي مناسبة واحدة على الأقل التقطت له صورة أمام المنزل الذي ولد فيه هتلر.
ووافق البرلمان النمساوي في ديسمبر كانون الأول على شراء هذا المنزل المكون من ثلاثة طوابق والذي كانت الحكومة تستأجره منذ عام 1972 للتحكم في كيفية استخدامه.
وتمجيد هتلر أو النازيين جريمة في النمسا التي ضمتها ألمانيا النازية في عام 1938.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
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