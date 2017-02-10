القاهرة (رويترز) - أسدل الستار مساء يوم الجمعة على الدورة الثامنة والأربعين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب والتي أقيمت تحت شعار (الشباب وثقافة المستقبل) واتخذت الشاعر الراحل صلاح عبد الصبور "شخصية المعرض".

وقال هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب في حفل الختام إن هناك زيادة مليون زائر عن العام السابق إذ "اقترب عدد الزائرين من أربعة ملايين زائر كما وصلت مبيعات هيئة الكتاب مليون و800 ألف جنيه."

وأضاف أن دورة هذا العام "شهدت بعض السلبيات مثل إلغاء ندوات معدودة إلا أن أبرز إيجابيات المعرض كانت المشاركة الشبابية سواء على مستوى الحضور أو التنظيم."

وأقيم المعرض في الفترة من 26 يناير كانون الثاني إلى العاشر من فبراير شباط بأرض المعارض في ضاحية مدينة نصر بالقاهرة بمشاركة 670 ناشرا من 35 دولة.

وحلت المملكة المغربية ضيف شرف المعرض هذا العام ببرنامج ثري سواء على مستوى عدد الناشرين أو الشخصيات الأدبية والثقافية والتي كان من بينها الكاتب مبارك ربيع والشاعر محمد بنيس والروائي طارق بكاري والشاعرة عائشة البصري.

وقال وزير الثقافة المصري حلمي النمنم في حفل الختام إن الرقم الذي ذكره رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب بشأن الزائرين "متعلق بالتذاكر فقط لكن العدد الفعلي تخطى الأربعة ملايين زائر لأن رحلات المدارس والجامعات مجانية.. أعتقد أنه تجاوز الستة ملايين."

وأضاف أن الجزائر ستحل ضيف شرف المعرض في دورته التاسعة والأربعين المقررة مطلع 2018 وذلك بعد أن حلت مصر ضيف شرف الدورة 21 للصالون الدولي للكتاب بالجزائر في 2016.

وشهد حفل ختام معرض القاهرة الدولي للكتاب مساء الجمعة إعلان وتوزيع جوائز الدورة الثامنة والأربعين.

وفازت في مجال الرواية هدى حسين عن رواية (شاهينوب) وفي مجال القصة القصيرة فاز محمد صلاح العزب عن مجموعته (ستديو ريهام للتصوير) وفي مجال شعر العامية فاز أمين حداد عن ديوان (الوقت سرقنا) وفي مجال شعر الفصحى فاز محمد القليني عن ديوان (أركض طاويا العالم تحت إبطي) وفي مجال النقد الأدبي فاز خيري دومة عن كتاب (أنت ضمير المخاطب في السرد العربي).

(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)