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مات ديمون: جورج كلوني وزوجته أمل ينتظران توأمين
لوس انجليس (رويترز) - قال الممثل مات ديمون يوم الخميس إن جورج كلوني وزوجته أمل ينتظران توأمين مضيفا أنه شعر بسعادة غامرة للثنائي الشهير لدرجة أنه "بدأ في البكاء تقريبا" عندما علم بالأمر الخريف الماضي.
وقال ديمون لبرنامج (انترتينمنت تونايت كندا) إن كلوني (55 عاما) أبلغه بالخبر بينما كانا يشاركان في تصوير فيلم وأن زوجته أمل (39 عاما) كانت في الأسبوع الثامن تقريبا من الحمل وقتئذ.
وقال ديمون ضاحكا إنه قال لكلوني "هل جننت؟ لا تخبر أي شخص آخر .. لا تخبر أي شخص آخر .. ألا تعلم بقاعدة الاثني عشر أسبوعا؟ بالطبع لم يعلم."
وهذا أول حمل لكلوني وزوجته الذين تزوجا في حفل زفاف إيطالي باهظ في 2014 بعد علاقة غرامية.
ولم يرد ممثلون عن جورج وأمل كلوني فورا على طلب من رويترز للتعليق.
(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)
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