برلين (رويترز) - انتظر عشاق الأفلام لساعات وقضى بعضهم ليلته خارج المنزل لضمان الحصول على تذاكر مهرجان برلين السينمائي السابع والستين.

وأمضت مارتينا جروتسكي التي اعتادت على حضور المهرجان السنوي للأفلام في العاصمة الألمانية الليل في مركز المهرجان في بوتسدامر بلاتز للحصول على التذاكر لدى طرحها للبيع يوم الاثنين.

وقالت إن برنامج هذا العام يبدو قاتما إذا لا يحوي سوى القليل من الأفلام الكوميدية.

وقال ديتر كوسليك مدير المهرجان في الأسبوع الماضي إن المهرجان سيقدم هذا العام تعليقا في وقته لما يصفه بأنه "رؤيا يومية" للعالم المعاصر.

ولم يردع هجوم شنه إسلامي على سوق لهدايا عيد الميلاد في برلين أودى بحياة 12 شخصا في ديسمبر كانون الأول عشاق الأفلام.

وقالت ميريام ليش التي كانت من أوائل من اصطفوا في طابور التذاكر "القضاء واقع واقع. فإن أصابني هنا أمام شباك التذاكر فهذا مؤسف لكني على الأقل كانت أشبع هوايتي."

وأكد جيريمي آندرو الذي كان يحضر المهرجان للعام الثالث أن هذا هو مهرجانه الأثير. وتابع قائلا "إنه مهرجان للجميع... ليس كمهرجان كان أو البندقية. إذا لم تكن تعرف شيئا عن السينما فكل ما عليك أن تأتي إلى مهرجان برلين وتتعرف على الأفلام الجديدة."

يُفتتح المهرجان يوم الخميس بفيلم "جانجو" للمخرج إتيين كومار وهو سيرة ذاتية لأسطورة الجاز لاعب الجيتار جانجو رينهارت. ويستمر المهرجان حتى يوم 19 فبراير شباط.

(إعداد أشرف راضي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)