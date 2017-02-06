-
رياضة
- صدمة في الزمالك قبل السوبر
- 19 لاعبا بقائمة السويس استعدادا لكوكاكولا بالمظاليم
- الاتحاد السكندري يحبط مخطط «تشاما» للهروب من الفريق
- فوز الأهلي على بتروجت في دوري الكرة الطائرة
- الأهلي يخوض تدريباته بأبو ظبي على ملاعب قرية زايد الرياضية
- عبد الحفيظ يشيد بملعب السوبر وفندق إقامة الفريق بأبو ظبي
- المقاولون يفوز على التصنيع 8-0 وديا استعدادا لـ«الاتحاد»
- الألومنيوم يختتم تدريباته استعدادا للجونة بالمظاليم
- بالصور.. القناة ينهي تدريباته استعدادا لدمياط
- اجويرو يقول إنه سيستمر ويقاتل من أجل مستقبله بمانشستر سيتي
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
دوقة كمبردج لتلاميذ المدارس: العطف أمر مهم
لندن (رويترز) - حثت دوقة كمبردج مجموعة من الأطفال على أن يتسموا بالعطف فيما زارت هي وزوجها الأمير وليام مدرسة ابتدائية يوم الاثنين في إطار حملتها لزيادة الوعي بشأن مشاكل الصحة العقلية التي يعاني من الأطفال.
وحضر وليام وكاثرين تجمعا في مدرسة بلندن في إطار حملة (فلنفكر معا/هيدز توجذر)التي يقودها الزوجان والأمير هاري الشقيق الأصغر لوليام من أجل التصدي للوصمة المرتبطة بالصحة العقلية في بريطانيا.
وقالت كاثرين للتجمع "إذا رأيتم شخصا تعتقدون أنه يحتاج للمساعدة حاولوا أن تكونوا عطوفين معه. اعتنوا به إن كان بمفرده أو يبدو حزينا أو قلقا. ربما يحتاج لعناق أو لشخص يتحدث معه."
وتابعت قولها "أعرف أن هذا قد يكون صعبا وخاصة عندما تكونون أنتم تشعرون بالإحباط. لكن مساعدة شخص قد يساعدكم في الشعور بالتحسن."
وشاهدت كاثرين - راعية مؤسسة بلايس تو بي الخيرية المعنية بالصحة العقلية للأطفال - ووليام عرضا من التلاميذ عن العطف. كما قدما كأس العطف الذي تمنحه المؤسسة لإحدى الفتيات.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)
التعليقات
المزيد في منوعات
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)