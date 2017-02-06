لندن (رويترز) - حثت دوقة كمبردج مجموعة من الأطفال على أن يتسموا بالعطف فيما زارت هي وزوجها الأمير وليام مدرسة ابتدائية يوم الاثنين في إطار حملتها لزيادة الوعي بشأن مشاكل الصحة العقلية التي يعاني من الأطفال.

وحضر وليام وكاثرين تجمعا في مدرسة بلندن في إطار حملة (فلنفكر معا/هيدز توجذر)التي يقودها الزوجان والأمير هاري الشقيق الأصغر لوليام من أجل التصدي للوصمة المرتبطة بالصحة العقلية في بريطانيا.

وقالت كاثرين للتجمع "إذا رأيتم شخصا تعتقدون أنه يحتاج للمساعدة حاولوا أن تكونوا عطوفين معه. اعتنوا به إن كان بمفرده أو يبدو حزينا أو قلقا. ربما يحتاج لعناق أو لشخص يتحدث معه."

وتابعت قولها "أعرف أن هذا قد يكون صعبا وخاصة عندما تكونون أنتم تشعرون بالإحباط. لكن مساعدة شخص قد يساعدكم في الشعور بالتحسن."

وشاهدت كاثرين - راعية مؤسسة بلايس تو بي الخيرية المعنية بالصحة العقلية للأطفال - ووليام عرضا من التلاميذ عن العطف. كما قدما كأس العطف الذي تمنحه المؤسسة لإحدى الفتيات.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)