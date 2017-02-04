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حرس السواحل الأمريكي يوقف البحث عن المخرج الكندي روب ستيوارت
(رويترز) - أعلن خفر السواحل الأمريكي إنه سيعلق بحثا استمر ثلاثة أيام عن المخرج الكندي الحائز على جوائز روب ستيوارت وهو ناشط بيئي فقد بعد غوصه في المياه العميقة قبالة الساحل الجنوبي لفلوريدا.
وأشار مسؤول في خفر السواحل في مؤتمر صحفي إن احتمالات العثور عليه حيا تضاءلت الى حد كبير.
وفقد ستيوارت (37 عاما) يوم الثلاثاء بعد غوص في المياه العميقة بهدف استعادة مرساة. وقال والداه إن شريكه في الغوص انهار بعد عودته إلى القارب بينما ستيوارت الذي أعطى أشارة بأنه على ما يرام عندما ظهر على سطح المياه اختفى في وقت لاحق.
وقال جيفري جانسن قائد قطاع كي ويست في خفر السواحل في المؤتمر الصحفي إن "قرار تعليق البحث صعب للغاية. فلم يتخذ بسهولة" مضيفا أن الشريك في الغوص نجا من الحادث.
وقال إن طائرة خفر السواحل تقوم بآخر مرور لها على جزء من منطقة البحث وهي تقدر بنفس حجم ولاية كونيتيكت وهذا سوف يختتم عملية البحث. وأضاف أن والدي المخرج اخطرا بالقرار.
واستهدف الفيلم الوثائقي "شارك ووتر" للمخرج روب ستيوارت في عام 2006 تسليط الضوء على صناعة الصيد التي تغذي الطلب على زعانف أسماك القرش وهي من أطياب المطبخ الصيني. وأضر هذا الصيد بأعداد سمك القرش وجاء هذا الفيلم في إطار حملة ساعدت في اقناع بعض الحكومات على اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذا الصيد.
(اعداد أبو العلا حمدي للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)
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