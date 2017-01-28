(رويترز) - يطور المخرج السينمائي المخضرم فرانسيس فورد كوبولا لعبة فيديو تفاعلية من ألعاب الحرب النفسية تستند إلى فيلمه الملحمي (أبوكاليبس ناو) وطلب من الناس المساهمة بمبلغ 900 ألف دولار لهذا الغرض.

وأطلق كوبولا الفائز بجائزة أوسكار صفحة على موقع (كيك ستارتر) الإلكتروني لجمع تمويل للعبة التي قال إن تطويرها سيستغرق نحو ثلاثة أعوام. وبحلول يوم الخميس أي بعد يوم من إعلان كوبولا كانت المساهمات وصلت إلى 55 ألف دولار.

وقال كوبولا في بيان إن اللعبة التفاعلية ستشمل دورا يؤدي فيه اللاعب شخصية ويلارد بالجيش الأمريكي التي أداها في الفيلم عام 1979 النجم مارتن شين حيث يقوم بمهمة سرية لاغتيال الكولونيل المنشق كيرتز الذي أدى دوره في الفيلم النجم مارلون براندو.

وتابع "قبل أربعين عاما أخرجت فيلما يمكن أن يؤثر على أجيال من المشاهدين لأعوام مقبلة. واليوم ينضم إلي مجموعة من الشجعان.. فريق يريد أن تكون هناك نسخة تفاعلية من ’أبوكاليبس ناو’ تكون أنت فيها كابتن بنجامين ويلارد في ظل الأوضاع القاسية لحرب فيتنام."

وكان فيلم (أبوكاليبس ناو) فاز بجائزة جولدن جلوب لأفضل فيلم كما حصل على جائزتي أوسكار لأفضل صوت وأفضل تصوير سينمائي. ولكنه يعد الآن أحد أهم الأفلام الحربية المؤثرة على الإطلاق.

ومن المقرر إطلاق لعبة الفيديو المستوحاة من الفيلم في 2020 وتطورها شركة استوديوهات زوتروب الأمريكية المملوكة لكوبولا وبعض الفرق وراء حق امتياز لعبتي الفيديو (باتلفيلد) و(فول أوت: نيو فيجاس).

وقال الفريق المسؤول عن تطوير اللعبة إن الأموال التي ناشد كوبولا جمعها من خلال (كيك ستارتر) ستساهم بجزء فحسب من التكاليف اللازمة لتطوير لعبة الفيديو وتسويقها لكنها اختبار جيد لمدى الإقبال على اللعبة في مرحلة مبكرة.

(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)