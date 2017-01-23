(رويترز) - قال متحدث إن الأطباء قد يخرجون الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب من وحدة الرعاية المركزة بمستشفى في مدينة هيوستون خلال يوم أو يومين إذ عادت المؤشرات الحيوية في جسده إلى طبيعتها بعد إصابته بنوبة التهاب رئوي.

وأضاف المتحدث جيم مكجراث في بيان أن باربره زوجة بوش التي نقلت هي الأخرى إلى المستشفى الأسبوع الماضي لإصابتها بالتهاب في الشعب الهوائية اختارت البقاء ليلة أخرى حتى تكون قرب زوجها. وكان من الممكن خروج بابره (91 عاما) من المستشفى يوم الأحد.

وتولى بوش (92 عاما) الرئاسة بين عامي 1989 و1993 وهو الأكبر سنا بين الرؤساء الأمريكيين السابقين الذين لا يزالون على قيد الحياة.

وكان بوش الذي لم يؤيد ترشيح دونالد ترامب للرئاسة هو الرئيس السابق الوحيد الذي لم يحضر المراسم في واشنطن لكن ابنه الرئيس السابق جورج بوش الابن كان حاضرا.

واحتفل بوش وبابره بالذكرى الثانية والسبعين لزفافهما في السادس من يناير كانون الثاني.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير سها جادو)